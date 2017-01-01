Работа в Париже для девушек
Для многих представительниц прекрасного пола, побывать на лазурном берегу и посетить мировую столицу романтики является мечтой на которую не хватает денег. Но у нас есть невероятное предложение которое исполнит эту мечту и даже больше! Наше модельное агентство проводит набор девушек на высокооплачиваемую работу во Франции от прямого работодателя!
В дружный коллектив нужны на работу девушки из России, Украины и Беларуси, возрастом от 18 лет. Потому что, эскорт в Париже это удивительная возможность посещение мировой столицы романтики и заработать денег. Кроме этого, наше предложение имеет много других преимуществ. О которых более детально напишу на этой странице. Если быть точнее, здесь я поделюсь полезной информацией. Благодаря которой, суть вакансии будет более понятной и доступной.
\Франция Париж
Кто мы и почему с нами
Мы одно из самых старых и опытных агентств в этой стране, с опытом более 10 лет. Нас знают и с нами имеют дело большинство успешных моделей. За много лет у нас собралась огромная база лучших богатых клиентов. По этому, 95% гостей это 100% проверенные, постоянные посетители.
Многолетний опыт и огромная клиентская база гарантирует абсолютную безопасность и самой высокой заработной платы.. У нас предлагается эскорт работа в Париже, только в этом городе.
Какие недостатки имеет работа в Париже для русских девушек
Недостатки. Преимущества. Условия работы. Что требуется от девочки. Как начать работать в Париже. Контакты. Теперь поехали, согласно вышеуказанному плану.
Работа для девушек во Франции ЭСКОРТ РАБОТА ВО ФРАНЦИИ И ЕЁ МИНУСЫ Если говорить откровенно, по определению работа в эскорте имеет иногда небольшие риски. Но в каждой стране они разные.
Почти все европейские страны, самые безопасные в мире для эскортниц. Не буду скрывать, до 2017 года, эскорт работа во Франции для девушек, имела единственный недостаток.
Это были периодические визиты грабителей к нам. Это доставляло определенные неудобства. К счастью, французская полиция решила эту проблему, арестовав всех преступников. Теперь эскорт в Париже абсолютно безопасен для нас.
Работа для девушек во Франции имеет 6 преимуществ
В первую очередь начнем с главного. Преимущества которые имеет эскорт работа во Франции:
- 100% безопасно.
- Нет проблем с полицией.
- Приличные клиенты.
- Стабильно много работы.
- Самые высокий доход..
- Знания языка не обязательно.
Если Вы собираетесь в тур первый раз, можно прочитать почему работа для девушек в Европе, самая безопасная. Можете быть уверены, у нас самые выгодные условия сотрудничества для моделей!
Также, высокие заработки потому что мы предлагаем максимально высокий ценник.
- 30 мин-150€.
- час-200€.
- 2 часа-350€.
- 3 часа-500€.
Кроме этого, 100% вся дополнительная плата за экстра услуги, девушка полностью оставляет себе. Эти деньги она не делит с агентством.
Таким образом, средний чистый заработок за час составляет 200-300€ имеет каждая девушка! В зависимости от того, какие из дополнительные из эскорт услуг предлагает конкретная модель.
В итоге, за две недели с нами, девушка может заработать 8000€ в среднем.
Работа во франции для девушек на выгодных условия
Существует два варианта сотрудничества. Имеется ввиду, в каком процентном соотношении делится доход и расход между агентством и девочкой.
- 50% на 50%.
- 60% на 40%.
Во втором варианте, 60% дохода и расхода получает модель. Что считается доходом? Доход который делится с агентством- это % от стандартного дохода за время проведения с клиентом.
Чаевые и доплата за экстра сервис, не делится с нами. Что включено в расход который делится между агентством и девочкой.
Какие затраты считаются общим с агентством расходом:
Стоимость авиабилета в обе стороны. Трансфер с аэропорта в отель и обратно. Индивидуальное проживание в апартаментах.
Мы оплачиваем половину стоимости от потраченной суммы на указанные выше позиции. Все остальные мелкие расходы не делится с нами, девушка оплачивает за свой счёт. Что это? К примеру: оформление загранпаспорта, визу, фотосессию, такси в аэропорт в РФ.
Что требуется чтобы полететь в эскорт тур во Францию
Еще одно важное уточнение. У нас нет кредитования авиабилета и первых дней за проживание. Понимаю, что некоторых данное условие не радует. Мы действительно, предоставляем много заказов, поэтому всегда достаточно желающих сотрудничать с нами.
Тем более, что 80% моделей которые впервые попробовали работать с нами, потом неоднократно, повторно прилетают ещё. Многие возвращаются и просить устроить на работу подруг. По этому, у нас нет необходимости, лишний рисковать вложением собственных денег в кредитование.
Дальше, работа для девушек во Франции с нами, предполагает некоторые требования к моделям. Это не особо строгие критерии, их немного, но они обязательны.
- Возраст от 18 до 30 лет.
- Рост от 160 см.
- Без лишнего веса.
- Стройная фигура.
- Приятные внешние данные.
- Наличие загранпаспорта.
- Шенгенская виза (если нету биометрического паспорта).
- Профессиональная фотосессия.
- Наличие рабочей визы не имеет значение.
- Владение французским языком плюс, но обязательно.
Так же, необходимо на первое время иметь минимум 400-500€ на карманные расходы. А именно для оплаты такси и первых дней проживания в апартаментах. При этом, рабочую квартиру мы подбираем и предоставляем сами.
Это проверенные, 100% рабочие места, где можно жить и встречать гостей без проблем. От Вас требуется только иметь с собой наличные для оплаты аренды за первые дни.
Ок, хочу работать в Париже, что для этого надо?
Если Вы ищите работу с высоким заработком не рискуя личной безопасностью - мы приглашаем девушек и предлагаем условия от которых невозможно отказаться!. Всё что от тебя требуется, это отправить нам контактную форму перейдя по ссылке.
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