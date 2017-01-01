Работа в Париже для девушек

Для многих представительниц прекрасного пола, побывать на лазурном берегу и посетить мировую столицу романтики является мечтой на которую не хватает денег. Но у нас есть невероятное предложение которое исполнит эту мечту и даже больше! Наше модельное агентство проводит набор девушек на высокооплачиваемую работу во Франции от прямого работодателя!

В дружный коллектив нужны на работу девушки из России, Украины и Беларуси, возрастом от 18 лет. Потому что, эскорт в Париже это удивительная возможность посещение мировой столицы романтики и заработать денег. Кроме этого, наше предложение имеет много других преимуществ. О которых более детально напишу на этой странице. Если быть точнее, здесь я поделюсь полезной информацией. Благодаря которой, суть вакансии будет более понятной и доступной.

\Франция Париж

Кто мы и почему с нами

Мы одно из самых старых и опытных агентств в этой стране, с опытом более 10 лет. Нас знают и с нами имеют дело большинство успешных моделей. За много лет у нас собралась огромная база лучших богатых клиентов. По этому, 95% гостей это 100% проверенные, постоянные посетители.

Многолетний опыт и огромная клиентская база гарантирует абсолютную безопасность и самой высокой заработной платы.. У нас предлагается эскорт работа в Париже, только в этом городе.





Какие недостатки имеет работа в Париже для русских девушек

Недостатки. Преимущества. Условия работы. Что требуется от девочки. Как начать работать в Париже. Контакты. Теперь поехали, согласно вышеуказанному плану.

Работа для девушек во Франции ЭСКОРТ РАБОТА ВО ФРАНЦИИ И ЕЁ МИНУСЫ Если говорить откровенно, по определению работа в эскорте имеет иногда небольшие риски. Но в каждой стране они разные.

Почти все европейские страны, самые безопасные в мире для эскортниц. Не буду скрывать, до 2017 года, эскорт работа во Франции для девушек, имела единственный недостаток.

Это были периодические визиты грабителей к нам. Это доставляло определенные неудобства. К счастью, французская полиция решила эту проблему, арестовав всех преступников. Теперь эскорт в Париже абсолютно безопасен для нас.

Работа для девушек во Франции имеет 6 преимуществ

В первую очередь начнем с главного. Преимущества которые имеет эскорт работа во Франции:

100% безопасно. Нет проблем с полицией. Приличные клиенты. Стабильно много работы. Самые высокий доход.. Знания языка не обязательно.

Если Вы собираетесь в тур первый раз, можно прочитать почему работа для девушек в Европе, самая безопасная. Можете быть уверены, у нас самые выгодные условия сотрудничества для моделей!

Также, высокие заработки потому что мы предлагаем максимально высокий ценник.

30 мин-150€.

час-200€.

2 часа-350€.

3 часа-500€.

Кроме этого, 100% вся дополнительная плата за экстра услуги, девушка полностью оставляет себе. Эти деньги она не делит с агентством.

Таким образом, средний чистый заработок за час составляет 200-300€ имеет каждая девушка! В зависимости от того, какие из дополнительные из эскорт услуг предлагает конкретная модель.

В итоге, за две недели с нами, девушка может заработать 8000€ в среднем.

Работа во франции для девушек на выгодных условия

Существует два варианта сотрудничества. Имеется ввиду, в каком процентном соотношении делится доход и расход между агентством и девочкой.

50% на 50%. 60% на 40%.

Во втором варианте, 60% дохода и расхода получает модель. Что считается доходом? Доход который делится с агентством- это % от стандартного дохода за время проведения с клиентом.

Чаевые и доплата за экстра сервис, не делится с нами. Что включено в расход который делится между агентством и девочкой.

Какие затраты считаются общим с агентством расходом:

Стоимость авиабилета в обе стороны. Трансфер с аэропорта в отель и обратно. Индивидуальное проживание в апартаментах.

Мы оплачиваем половину стоимости от потраченной суммы на указанные выше позиции. Все остальные мелкие расходы не делится с нами, девушка оплачивает за свой счёт. Что это? К примеру: оформление загранпаспорта, визу, фотосессию, такси в аэропорт в РФ.

Что требуется чтобы полететь в эскорт тур во Францию

Еще одно важное уточнение. У нас нет кредитования авиабилета и первых дней за проживание. Понимаю, что некоторых данное условие не радует. Мы действительно, предоставляем много заказов, поэтому всегда достаточно желающих сотрудничать с нами.

Тем более, что 80% моделей которые впервые попробовали работать с нами, потом неоднократно, повторно прилетают ещё. Многие возвращаются и просить устроить на работу подруг. По этому, у нас нет необходимости, лишний рисковать вложением собственных денег в кредитование.

Дальше, работа для девушек во Франции с нами, предполагает некоторые требования к моделям. Это не особо строгие критерии, их немного, но они обязательны.

Возраст от 18 до 30 лет.

Рост от 160 см.

Без лишнего веса.

Стройная фигура.

Приятные внешние данные.

Наличие загранпаспорта.

Шенгенская виза (если нету биометрического паспорта).

Профессиональная фотосессия.

Наличие рабочей визы не имеет значение.

Владение французским языком плюс, но обязательно.

Так же, необходимо на первое время иметь минимум 400-500€ на карманные расходы. А именно для оплаты такси и первых дней проживания в апартаментах. При этом, рабочую квартиру мы подбираем и предоставляем сами.

Это проверенные, 100% рабочие места, где можно жить и встречать гостей без проблем. От Вас требуется только иметь с собой наличные для оплаты аренды за первые дни.

Ок, хочу работать в Париже, что для этого надо?

Если Вы ищите работу с высоким заработком не рискуя личной безопасностью - мы приглашаем девушек и предлагаем условия от которых невозможно отказаться!. Всё что от тебя требуется, это отправить нам контактную форму перейдя по ссылке.

Максимум в течении 24 часов, мы напишем ответ. Не стесняйтесь писать, мы всегда рады знакомству с новыми красивыми девушками. И без проблем ответим на твои вопросы.